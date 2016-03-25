СБУ запобігла понад 200 терактам, організатори яких були підготовлені у РФ - Порошенко
19:07, 25 березня 2016Суспільство
493
СБУ запобігла понад 200 терактів, підготовлені у РФ.
За 2015 рік в Україні було виявлено понад 200 терористичних атак / Фото УНІАН
Про це заявив президент України Петро Порошенко, передає кореспондент УНІАН.
«Порошенко зазначив, що тільки за 2015 рік в Україні було виявлено понад 200 терористичних атак, організатори більшості яких були підготовлені на території Ростовської та Бєлгородської областей», - йдеться в повідомленні.
Читайте такожСавченко розраховує повернутися в Україну впродовж 20 днів
«Вони планували терористичні атаки в Києві, Одесі, Миколаєві, Херсоні, Запоріжжі, Харкові, Львові проти мирних громадян України. Їх мета - залякати країну, дестабілізувати внутрішньополітичну ситуацію. Вони є ключовим елементом тієї гібридної війни, яка ведеться проти нашої країни», - констатував президент.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter