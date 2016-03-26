У Путіна вирішили виділити 25 мільйонів рублів на російську пропаганду у "ДНР" - розвідка

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони України.

"Встановлені чергові факти підривної діяльності військовослужбовців Центру інформаційного протиборства (Новочеркаськ, РФ), Центру територіальних військ Південного ВО ЗС РФ, спрямовані на знищення української інфраструктури зв'язку та домінування російської пропаганди в інформаційному просторі територій сходу України", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожОкупанти можуть влаштувати з Донецька кібератаки проти українських інтернет-ЗМІ - розвідка

За даними розвідки, рішення про виділення для "ДНР" 25 мільйонів рублів (близько 9,5 млн гривень) було прийнято 23 березня.

"Враховуючи корумпованість керівництва "ДНР", відповідальність за цільове використання коштів покладено на начальника Центру інформаційного протиборства полковника ЗС РФ К. Карпова", - йдеться в повідомленні.

Крім того 24 березня на спільній нараді за участю директора "народного" оператора мобільного зв'язку "Фенікс" в "ДНР" А. Резніченко було прийнято рішення про цілеспрямоване виведення з ладу базових станцій українських операторів стільникового зв'язку, розташованих на тимчасово окупованих територіях Донбасу і поблизу лінії розмежування, заявили в розвідці.

"Це змусить місцеве населення відмовитися від послуг українських компаній на користь "Фенікса" і дозволить російському командуванню проводити систематичні акції пропаганди, повністю контролювати розмови і повідомлення місцевих жителів, а також отримувати комісійну винагороду за залучення нових абонентів", - повідомили в розвідці.