На Закарпатті відмовилися перейменовувати вулицю Леніна на Леннона (відео)

Губернатор Геннадій Москаль звинуватив керівництво села у зволіканні зі зміною назви головної вулиці і видав розпорядження про перейменування вулиці Леніна на вулицю Леннона, передає "Радіо Свобода".

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Та місцевих жителів ця ініціатива розлютила - днями на сільській сесії депутати все ж переназвали вулицю, але на Слов'янську.

Нагадаємо, 2 березня Москаль підписав розпорядження про перейменування вулиць в населених пунктах області в рамках декомунізації.

"Вулиці в честь загиблого в АТО Віктора Маркуся, президента Чехословаччини Томаша Масарика, видатних угорських і румунських діячів літератури і мистецтва, а також учасника The Beatles Джона Леннона я змінив на свій розсуд", - зазначив він.