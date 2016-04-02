Біля кордону на Луганщині правоохоронці виявили 6 тонн олова
Приміщення з мішками з оловом знаходилося в Міловському районі за декілька кілометрів від кордону з Росією.
Співробітники Державної прикордонної служби та служби безпеки України вчора, 1 квітня, вилучили 6 тонн олова в Луганській області.
Як йдеться в повідомленні Держприкордонслужби, близько 6 тонн олова було виявлено в одному з приміщень.
Встановити місцезнаходження кольорових металів правоохоронцям вдалося в рамках проведення спільних заходів та отримання оперативної інформації.
Приміщення, де виявили складування металів, знаходилося в Міловському районі за декілька кілометрів від державного кордону з РФ.
Під час огляду приватної території в гаражі було виявлено близько 250 мішків.
У них знаходилися пластини з олова, загальною вагою близько 6 тонн.
За словами власника квартири, на цій території він не проживає і про походження металу йому нічого невідомо.
Читайте такожСБУ перекрила канал постачання в Україну кокаїну під виглядом цукерок
У повідомленні наголошується, що незабаром з'явився власник товару і показав на нього документи. Однак, з огляду на близькість кордону і можливі спроби переміщення кольорових металів до сусідньої країни, представлені документи правоохоронцями було вилучено для перевірки.
Також буде перевірено походження виявленого товару.