Українські та турецькі кораблі провели спільні маневри в Одесі (фоторепортаж)
В Одесі з дводенним робочим візитом 3-4 квітня перебували кораблі Військово-морських сил Туреччини TCG "Salihreis" і TCG "Bartin", в рамках якого вони з флагманом українського флоту "Гетьманом Сагайдачним" провели спільні маневри.
Як повідомляє "Думська", також в ході перебування турецьких кораблів в Одесі всі бажаючі могли піднятися на їх борт.
Крім того, за повідомленням прес-служби Міноборони України, 4 квітня відбулася протокольна зустріч командувача ВМС України Сергія Гайдука з командиром походу кораблів ВМС Туреччини з контр-адміралом Іскадером Йлдірімом.
Сторони обговорили перспективи двостороннього співробітництва, взаємного навчання кадрів та відпрацювання спільних дій.
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Як повідомляв УНІАН, у ході свого візиту до Туреччини у середині березня 2016 року президент України Петро Порошенко повідомив, що Україна і Туреччина поглиблять співпрацю у військовій і аерокосмічній галузях.