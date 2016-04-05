Окупанти не пропускають через кордон з Кримом автомобілі з кримськими номерами української реєстрації

Про це у своєму Facebook повідомив речник Державної прикордонної служби України Олег Слободян.

"Так звані правоохоронці країни-окупанта на адмінкордоні з тимчасово окупованим Кримом ввели нові правила. Тепер на материкову Україну вони не пропускають автомобілі на кримських українських номерів під керуванням громадян України, які зареєстровані у Криму. Більш того, вони і не дозволяють громадянам України, які зареєстровані у Криму, заїжджати на тимчасово окуповану територію на автомобілях на кримських номерах, мотивуючи це тим, що "у них був час перереєструватися", - повідомив Слободян.

За його словами, така ж ситуація і з автомобілями з кримськими номерами під керуванням громадян України, які зареєстровані в інших регіонах.

"Тут діє якесь виборче право, тому що одні автомобілі все ж проїжджають на територію Криму, інші - ні, а є й такі водії, яких окупанти змушують оформляти так званий тимчасовий ввіз, як при перетині кордону...", - зауважив речник Держприкордонслужби України.

Т. з. правоохоронці країни-окупанта на адмінмежі з ТОЙ Криму ввели нові правила. Відтепер на материкову Україну вони не п... Опубліковано Oleh Slobodyan5 квітня 2016 р.

Про те, що в Крим не пускають автомобілі з кримськими номерами української реєстрації, повідомляє і "Кримська служба новин" з посиланням на очевидця.

Видання зазначає, що 3 квітня громадянин з російським паспортом при спробі в'їхати в Крим був зупинений на кордоні, де було відмовлено у ввезенні на кримську землю автомобіля, який має українські номери серії АК.

Він же розповів, що, перебуваючи на прикордонному переході, він чув про людину, яка повідомила представникам російської влади, що він громадянин України, і надала паспорт з українською пропискою. Однак по кримській базі він був громадянином Росії і був прописаний у Криму. У підсумку власнику автомобіля на кримських номерах заборонили в'їзд в Росію на три роки.

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Як повідомляв УНІАН, до 1 квітня 2016 року кримські автомобілісти повинні були встигнути перереєструвати автомобільні номери з українських на російські. У разі відмови від перереєстрації у строк встановлюється штраф, який, згідно з кодексом про адміністративні правопорушення, буде становити 500 рублів (6,8 долара). Однак при подальшому порушенні громадян можуть позбавити прав на термін до трьох місяців.

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