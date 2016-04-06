У Рівному правоохоронці вилучили бурштину на півмільйона гривень

Як повідомила кореспонденту УНІАН керівник прес-групи УСБУ в Рівненській області Інна Ілючок, 5 квітня близько 15-ї години на Житинському кільці при в’їзді в Рівне співробітники Служби безпеки України спільно з поліцією вилучили п’ять кілограмів бурштину-сирцю великих фракцій у двох жителів Дубровицького району області.

Під час огляду автомобіля, який в’їжджав до обласного центру, правоохоронці виявили у багажнику сумку з прихованим "сонячним камінням". Бурштин, незаконно добутий у своєму районі, вони везли до Рівного для перепродажу.

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За висновками експертів, базова вартість вилученого бурштину за цінами "чорного ринку" становить майже півмільйона гривень.

Слідчими СБ України відкрито кримінальне провадження за ст. 198 Кримінального кодексу України.

Тривають оперативно-слідчі дії для встановлення та притягнення до відповідальності організаторів незаконного видобутку та збуту бурштину.

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