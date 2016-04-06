Апеляційний суд підтвердив рішення про звільнення Лозінського, який убив жителя Кіровоградщини
Апеляційний суд Київського області визнав правомірним і залишив без змін рішення Бориспільського міськрайонного суду про умовно-дострокове звільнення колишнього народного депутата Віктора Лозінського, якого засудили за вбивство жителя Кіровоградської області.
Як передає кореспондент УНІАН, відповідну резолютивну частину ухвали оголосила сьогодні головуюча колегії суддів Апеляційного суду Київської області Раїса Гайдай.
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“Колегія суддів ухвалила: ухвалу Бориспільського міськрайсуду від 25 лютого 2016 року, яким Лозінського Віктора Олександровича, якому залишилось відбувати термін покарання 1 рік 11 місяців і 8 днів, звільненого умовно-достроково, залишити без змін. Повний текст ухвали буде оголошено 11 квітня о 8.30”, - зазначається в рішенні суду.
Довідка УНІАН. 16 червня 2009 року на території мисливських угідь у Кіровоградській області Лозінський, прокурор Голованівського району Євген Горбенко і начальник райвідділу міліції Михайло Ковальський вбили місцевого жителя Валерія Олійника. За даним фактом Генпрокуратура порушила кримінальну справу за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу.
В квітні 2011 року Дніпровський районний суд Києва засудив Лозінського до 15 років позбавлення волі. Пізніше Вищий спеціалізований суд з цивільних і кримінальних справ зменшив йому покарання до 10 років ув'язнення.