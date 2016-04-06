Апеляційний суд підтвердив рішення про звільнення Лозінського, який убив жителя Кіровоградщини

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну резолютивну частину ухвали оголосила сьогодні головуюча колегії суддів Апеляційного суду Київської області Раїса Гайдай.

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“Колегія суддів ухвалила: ухвалу Бориспільського міськрайсуду від 25 лютого 2016 року, яким Лозінського Віктора Олександровича, якому залишилось відбувати термін покарання 1 рік 11 місяців і 8 днів, звільненого умовно-достроково, залишити без змін. Повний текст ухвали буде оголошено 11 квітня о 8.30”, - зазначається в рішенні суду.

Довідка УНІАН. 16 червня 2009 року на території мисливських угідь у Кіровоградській області Лозінський, прокурор Голованівського району Євген Горбенко і начальник райвідділу міліції Михайло Ковальський вбили місцевого жителя Валерія Олійника. За даним фактом Генпрокуратура порушила кримінальну справу за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу.

В квітні 2011 року Дніпровський районний суд Києва засудив Лозінського до 15 років позбавлення волі. Пізніше Вищий спеціалізований суд з цивільних і кримінальних справ зменшив йому покарання до 10 років ув'язнення.