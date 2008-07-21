В центрі Керчі знайшли «конопляну оазу»

На присадибній ділянці в центрі Керчі (Крим) співробітники Служби безпеки України і міліції виявили 2500 кущів культивованих конопель.

Як повідомили УНІАН у прес-групі Головного управління СБУ в Криму, метрові кущі конопель росли практично на всьому вільному просторі подвір’я. 38-річний господар будинку – приватний підприємець – стверджував, що про коноплі нічого не відав. «Мовляв, бур`ян виріс сам, а виполоти його руки не доходили. Проте зовнішній вигляд рослин і велика кількість посадок свідчили про те, що за коноплями ретельно доглядали, регулярно поливали», - повідомляє кримський Главк СБУ.

Сумніви правоохоронців розвіялись, коли під сходами в будинку вони виявили коробку з 600 грамами марихуани. «Тоді «плантатор» змінив свідчення, зізнавшись, що марихуана належить йому особисто, і що він чекав наступного врожаю, щоб потім його викурити», - сказано в повідомленні СБУ.

Зараз вирішується питання про порушення кримінальної справи.