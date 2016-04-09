В окупованому Донецьку жителів зганяють на святкування "дня проголошення "ДНР" (фоторепортаж)

На площі встановлюють агітаційні намети і перебуває невелика кількість людей, передають "Новости Донбасса".

Крім того, у наметах роздають газети "Донецька республіка". На площу від ОДА прийшла колона, що складається в основному зі студентів. Не чекаючи мітингу, студенти і жителі міста почали масово залишати площу.

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Тих, хто йде, зупиняють "куратори" і змушують повернутися назад.

На площі перебуває близько трьох тисяч осіб, хоча ведучі зі сцени оголосили про присутність 10 тисяч "громадян республіки".

Раніше незаконне угруповання "ДНР" планувало святкові заходи на 7 квітня, потім з невідомих причин дата була перенесена на 9 квітня.