"Патріотів ДНР" виховують з дитинства: у школах на окупованому Донбасі ввели "уроки громадянськості" (відео)

У школах "ДНР" ввели так звані "уроки громадянськості", на яких вибудовують у дітей вигідну терористам картину світу. Відео такого пропагандистського "уроку" оприлюднило "міністерство інформації ДНР".

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Школярам розповідають вигадані легенди про боротьбу Донбасу за державність. Пояснюють походження "прапора ДНР". Ще одна тема – "героїзм" ватажків терористів, що підтверджують їх "нагороди" і "ордени".

На відео знято один з таких показових "уроків" у єнакіївській школі: діти в актовій залі слухають так званий гімн бойовиків. Зібрання присвячене "дню визволення Дебальцевого" з-під "українського іга".

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Самі вчителі визнають, що на уроках проводиться "політінформація", яка дозволяє "у правильному руслі" доносити "інформацію щодо політичної та економічної ситуації в ДНР".