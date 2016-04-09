Прикордонники зафіксували польоти над окупованим Кримом 3 російських вертольотів та літака

Як повідомляє Державна прикордонна служба, на адміністративній межі прикордонники Херсонського та Бердянського загонів спостерігали польоти над тимчасово окупованою територією АР Крим трьох російських вертольотів (два - Мі-8 та один - Ка-50) та одного літака.

Проінформовано взаємодіючі підрозділи.

Натомість обстрілів блокпостів, де прикордонники несуть службу разом з військовослужбовцями Збройних сил, минулої доби не було.

Читайте такожУ Криму російські війська здійснили демонстративне перекидання техніки до адмінкордону з Україною - прикордонники