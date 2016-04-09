Прикордонники зафіксували польоти над окупованим Кримом 3 російських вертольотів та літака
14:39, 09 квітня 2016Суспільство
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Українські прикордонники на адміністративній межі з окупованим Росією Кримом зафіксували польоти трьох російських вертольотів.
Українські прикордонники зафіксували польоти Мі-8 біля адмінкордону з Кримом / russianhelicopters.aero
Як повідомляє Державна прикордонна служба, на адміністративній межі прикордонники Херсонського та Бердянського загонів спостерігали польоти над тимчасово окупованою територією АР Крим трьох російських вертольотів (два - Мі-8 та один - Ка-50) та одного літака.
Проінформовано взаємодіючі підрозділи.
Натомість обстрілів блокпостів, де прикордонники несуть службу разом з військовослужбовцями Збройних сил, минулої доби не було.
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