Більшість українців вважають, що справи в країні йдуть у неправильному напрямку - опитування

Про це свідчать передані УНІАН результати дослідження: "Динаміка суспільно-політичних поглядів в Україні", проведеного соціологічною групою «Рейтинг» на замовлення Міжнародного Республіканського Інституту.

За даними опитування, лише 11% респондентів висловили думку, що справи в державі йдуть у правильному напрямку, 13% було важко відповісти.

Разом з тим 54% респондентів вважають, що за останні 12 місяців економічне становище в Україні набагато погіршилося, 34% - дещо погіршилося, 10% - залишилася в попередньому стані.

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Водночас більшість респондентів (34%) переконані, що економічне становище в Україні в найближчий рік набагато погіршиться, 23% - дещо погіршиться, 21% - залишиться на попередньому рівні.

Опитування проводилося по всій Україні (крім окупованих територій Криму і Донбасу) з 18 лютого по 4 березня 2016 р. Метод опитування – особисте інтерв'ю у респондента на дому. Всього було опитано 2,4 тис. жителів України віком 18 років і старше, які мають право голосувати. Вибірка є репрезентативною за статтю, віком, регіоном і величиною населеного пункту. Додатково було опитано 1 тис. респондентів у Миколаївській та Херсонській областях. Для побудови вибірки використовувався багатоступінчастий імовірнісний вибірковий метод, а для відбору респондента – випадковий маршрут і правило останнього дня народження.

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Допустима похибка не перевищує 2.0%. Дослідження профінансовано Агентством США з міжнародного розвитку (USAID).