На момент початку АТО налічувалося 5 тисяч боєздатних військових - Порошенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це президент України Петро Порошенко повідомив сьогодні під час виступу з нагоди відзначення 2-ї річниці з дня створення батальйонів патрульної служби міліції особливого призначення сьогодні у Києві.

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«Ми зараз згадуємо події дворічної давнини. 13 квітня 2014 року була оголошена АТО. Не зайвим зараз буде згадати весь драматизм ситуації, в якій країна опинилася весною 2014 року. Армії ще немає, значна частина території Донецької та Луганської областей окупована, московська орда суне зі сходу, нависає з півночі, окупований Крим», - зазначив він.

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«В середині, не лише на сході, країна також беззахисна. Внаслідок повного паралічу всіх без винятку правоохоронних органів», - заявив він.

«Ми зараз вже чітко розуміємо, що тоді не було Збройних сил України: лічені сотні, загалом близько 5 тис. - це весь склад боєздатних підрозділів ЗСУ. Нагадаю, зараз лише в зоні АТО сконцентровано 69 тис. українських військовослужбовців», - додав президент.