Працівник Держгеокадастру під Києвом погорів на хабарі у 13 тисяч доларів

Як повідомляє столична прокуратура, службовець вимагав 33 тисячі доларів США у представника приватного аграрного підприємства за оформлення необхідних документів на право користування та розпорядження земельними ділянками загальною площею 22,2 га у Бориспільському районі.

Працівника Держгеокадастру було затримано «на гарячому» під час одержання першої частини обумовленої неправомірної у розмірі 13,2 тисячі доларів, призначеної для початку оформлення необхідних дозвільних документів.

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За цим фактом розслідується кримінальне провадження за ч.3 ст. 368 КК України.

Наразі тривають першочергові слідчі дії, в ході яких буде також перевірена можлива причетність інших службових осіб до вчинення вказаного злочину.