У Краматорську відбувся Марш вільних людей

У Краматорську Донецької області відбувся Марш вільних людей.

Люди вийшли згадати мітинг прихильників єдиної України, який пройшов два роки тому, 17 квітня 2014 року. Тоді близько 500 осіб вийшли до пам'ятника літака з українськими прапорами, хоча на той момент Краматорськ вже п'ятий день був окупований бойовиками "ДНР", та існувала реальна загроза розправи над патріотами, повідомляє ТСН.uа.

На цей раз на мітинг-ходу зібралося близько 1 тисячі - 1,5 тисячі осіб. Вони пройшли від пам'ятника літаку до центральної площі Миру.

Перед ходою відбувся невеликий мітинг, на якому виступали заступник голови Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Ігор Стокоз, історик В'ячеслав В'ятрович, представники міської влади та штабу АТО, а також місцеві проукраїнські активісти.

Під час ходи люди співали гімн України, скандували традиційні для таких заходів гасла: "Одна єдина соборна Україна", "Слава Україні!", "Слава воїнам АТО!", "Краматорськ – це Україна", "Схід і Захід разом" і так далі.

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Багато людей були у вишиванках або в футболках з патріотичними малюнками. У колонах були не тільки українські прапори, але і прапори Ірландії, Канади, Грузії та Вірменії.

Минулого року після мітингу 17 квітня в Краматорську знесли пам'ятник Леніну на центральній площі міста.