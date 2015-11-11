У Краматорську реконструюють центральну площу
12:26, 11 листопада 2015Суспільство
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У Краматорську відбудеться засідання архітектурно-містобудівної ради. Його проведе 12 листопада заступник міського голови Олександр Румянцев.
Друге питання буде стосуватися ескізних пропозицій / slavdelo.dn.ua
Управління містобудування та архітектури запропонує членам ради обговорити два питання, 6264.com.ua.
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Буде розглянуто проект реконструкції центральної площі міста (площа ім. Леніна), який передбачає, зокрема, упорядкування так званої фонтанної групи біля Палацу культури і техніки.
Друге питання буде стосуватися ескізних пропозицій архітектурних типів тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності.
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