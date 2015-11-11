У Краматорську реконструюють центральну площу

12:26, 11 листопада 2015
Суспільство
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У Краматорську відбудеться засідання архітектурно-містобудівної ради. Його проведе 12 листопада заступник міського голови Олександр Румянцев.

краматорск / slavdelo.dn.ua

Управління містобудування та архітектури запропонує членам ради обговорити два питання, 6264.com.ua.

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Буде розглянуто проект реконструкції центральної площі міста (площа ім. Леніна), який передбачає, зокрема, упорядкування так званої фонтанної групи біля Палацу культури і техніки.

Друге питання буде стосуватися ескізних пропозицій архітектурних типів тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності.

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