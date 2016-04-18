У Криму розпочалися навчання окупаційної військової авіації

"Сьогодні вертольоти Ка-27 та Мі-8 зі складу окремого змішаного авіаційного полку ЧФ в районах морського десантного полігону Опук і авіаційного гарнізону Кача відпрацьовують завдання з пошуку підводних човнів умовного противника, ведуть пошук протидиверсійних сил і засобів... ", — цитує т. в. о. начальника відділу інформаційного забезпечення Чорноморського флоту капітана 2 рангу Миколу Воскресенського РИА Новости.

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За його словами, також проводиться висадка повітряного десанту.