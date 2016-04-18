Створення Росгвардії перенесли через асоціації з українською Нацгвардією - ЗМІ

Так, кілька джерел в силових структурах розповіли, що з російською реформою вирішили почекати у зв'язку з подіями в Україні та асоціаціями з українською Національною гвардією, яка брала участь в АТО на Донбасі, пише Комерсант з посиланням на журнал "Влада".

Зазначається, що, на думку екс-глави МВС РФ Анатолія Куликова, наведення балансу між силовими відомствами не є основним завданням реформи, а головне — "дати відповідь на ті завдання, які з'явилися в останні роки: теракти в Європі, заборонена в Росії "Ісламська держава", транснаціональна злочинність".

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Згідно з повідомленням, Росгвардія, у якої з'являться повноваження залишити територію РФ, повинна ефективно боротися з незаконним обігом наркотиків, зброї на кордоні.

Як повідомляв УНІАН, 5 квітня президент Росії Володимир Путін оголосив про створення в РФ Національної гвардії на базі Внутрішніх військ МВС.

При цьому прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що створення Нацгвардії не пов'язано з майбутніми виборами.

Військовослужбовцям Нацгвардії буде дозволено застосовувати фізичну силу, в тому числі бойові прийоми боротьби, і спеціальні засоби для розгону демонстрацій, а також оточувати територію.

Національна гвардія РФ має право застосовувати вогнепальну зброю без попередження, якщо зволікання може коштувати життя військовослужбовцю або кому-небудь з громадян поблизу. Також Нагцвардія в екстрених випадках, наприклад, для відбиття нападів або для звільнення заручників, може використовувати водомети і бронемашини.

При проведенні контртерористичної операції Нацгвардія РФ зможе обмежувати рух транспорту і пішоходів, вилучати і використовувати автомобілі, затримувати громадян, які порушили правила комендантської години.

Нацгвардію очолив колишній охоронець президента РФ. Чисельність і дислокацію військ національної гвардії визначає сам Путін.