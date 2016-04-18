В Одесі затриманому за хабар керівнику відділу поліції призначили заставу 1 млн грн

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури області, за її клопотанням поліцейському, підозрюваному в отриманні неправомірної вигоди, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

"Разом з цим судом визначено заставу в сумі 1 млн грн. Крім того, підозрюваного - виконуючого обов'язки начальника слідчого відділу одного з відділів поліції Одеси - відсторонено від займаної посади", - зазначили в прес-службі.

За даними інших джерел, підозрюваний правоохоронець під час затримання намагався втекти.

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Як повідомляв УНІАН, 15 квітня виконуючого обов'язки начальника слідчого відділу одного з відділів поліції Одеси було затримано на отриманні хабара 1,5 тис. доларів і 5 тис. грн.