ГПУ розкрила для Каська "справу-загадку", через яку його викликали на допит

Про це заявив прокурор Генпрокуратури Владислав Куценко, повідомляє "Українська правда".

"Ми його запросили на допит в почесному статусі свідка. Прошу зазначити, що відповідна справа зареєстрована за рапортом начальника Управління спецрозслідування Сергія Горбатюка. Саме він ініціатор. Коли він прийшов на відповідну посаду і почав розслідувати майданівські справи і загибель Небесної сотні, йому надійшла певна інформація, яка вказувала можливе перешкоджання окремими представниками керівництва ГПУ".

На ремарку про те, що доповідна Горбатюк була зареєстрована рік тому Куценко відзначив: "Розслідування триває. Кілька місяців тому, якщо я не помиляюся, був допитаний Олег Махніцький, колишній генпрокурор, допитують керівників відділів, управлінь ГПУ".

Зараз дійшла черга до нього (Каська), тому що він відав міжнародним співробітництвом, безпосередньо взаємодіяв з Інтерполом. Під його керівництвом складалися санкційні списки, тому нам потрібна інформація, чи впливав хтось на процес прийняття санкційних списків, або хтось тиснув на нього чи його підлеглих", - зазначив прокурор.

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"Нам потрібна його допомога, ні про які репресії, нове виробництво проти Каська мова не йде", - підкреслив Куценко.

У свою чергу, Сергій Горбатюк підтвердив, що подавав доповідну записку (і не одну) генеральному прокурору про наявні перешкоджання в розслідуванні, і Касько там не фігурував.

"Управління з розслідування злочинів, скоєних співробітниками правоохоронних органів було створено виключно для розслідування фактів умисної протидії розслідуванню справ Майдану. Але, на моє переконання, вони замість того, щоб розслідувати явні факти щодо такої перешкоди, почали займатися переслідуванням тих, хто розслідує ці справи Майдану", - зазначив Горбатюк.

"Зареєстрували кілька виробництв, в тому числі і щодо нас, нас викликали на допит неодноразово. Мене двічі допитували. Спочатку ми ходили сумлінно і давали (пояснення), але потім стало зрозуміло, що їх не цікавить суть розслідування... Вони не можуть пояснити, в чому нас підозрюють", - зазначив він.

"З приводу таких "розслідувань" я неодноразово подавав рапорти керівництву ГПУ про припинення переслідування нас цим управлінням, але вони лише на час притихли. А тепер активізувалися...", - вважає Горбатюк.

"Знову ж щодо Каська... Якщо говорити про доповідну або пояснювальню запику, яка була на початку квітня минулого року, чомусь вони вирішили за неї саме зараз допитувати.. І саме Касько. А рік до того, що вони робили?", - зазначив він.

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Раніше Касько заявив, що його знову викликають на допит в Генеральну прокуратуру України.

"Сьогодні йду на черговий допит в прокуратуру, але вже щодо іншого кримінального виробництва. Що це за виробництво і яке я маю відношення до нього - загадка. Підозрюю, що ГПУ придумує їх на ходу, щоб не випускати мене з поля зору", - повідомив Касько.