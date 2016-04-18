Прокуратура визначиться, чи оскаржувати вирок Александрову та Єрофєєву, після його вивчення

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам заявив прокурор Ігор Німченко.

Він зазначив, що виправдання Александрова та Єрофєєва за трьома пунктами обвинувачення не має для прокуратури принципового значення, оскільки ці статті по мірі покарання поглиналися іншими, більш тяжкими.

“Але остаточне рішення (щодо оскарження - УНІАН) ми приймемо, коли уважно вивчимо вирок”, - сказав Німченко.

Відповідаючи на запитання журналістів, чи влаштовує прокурорів такий вирок, Німченко сказав: “У мене таке враження, що ми свою роботу зробили добре”.

Як повідомляв УНІАН, Голосіївський райсуд Києва сьогодні, 18 квітня, виніс вирок Александрову та Єрофєєву. Їх засуджено до 14 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Суд визнав Александрова та Єрофєєва винними по наступних статтях Кримінального кодексу України - ведення агресивної війни (стаття 437), участь у терористичній організації (стаття 258-3), скоєння терористичного акту, що призвело до смерті людини (стаття 258 частина 3).

Водночас за трьома статтями ККУ суд виправдав Александрова та Єрофєєва. Це контрабанда зброї (стаття 201), носіння зброї без дозволу (стаття 263), порушення правил перетину межі тимчасово окупованих територій (стаття 332-1).

Прокуратура просила визнати їх винними за всіма шістьма вищевказаними статтями ККУ і призначити покарання у вигляді позбавлення волі на 15 років з конфіскацією майна та забороною впродовж трьох років займати посади в силових структурах після відбування покарання.

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Двох російських спецпризначенців - капітана Єрофєєва і сержанта Александрова – затримали сили АТО 16 травня 2015 року в Луганській області.

Під час допиту Єрофєєв зізнався, що очолював диверсійно-розвідувальну групу з 12 осіб, до складу якої входив Александров.