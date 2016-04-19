Спецслужби перекрили канал постачання товарів військового призначення з РФ
20:09, 19 квітня 2016Суспільство
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Співробітники контррозвідки Служби безпеки України в Чернівецькій та Запорізькій областях викрила транзитний канал незаконного переміщення товарів військового призначення з Російської Федерації до однієї з країн Європи.
Слідчим відділом Управління СБУ в Чернівецькій області відкрито кримінальне провадження / УНІАН
Про це УНІАН повідомили в прес-центрі СБУ.
Згідно з оприлюдненою інформацією, не допущено спробу вивезення поза митним контролем через міжнародний пункт пропуску «Порубне» 119 гусеничних траків та 131 шпильку до багатоцільового тягача легкого бронювання.
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Слідчим відділом Управління СБУ в Чернівецькій області відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 333 (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю) Кримінального кодексу України.
Тривають невідкладні слідчі дії.
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