Спецслужби перекрили канал постачання товарів військового призначення з РФ

Про це УНІАН повідомили в прес-центрі СБУ.

Згідно з оприлюдненою інформацією, не допущено спробу вивезення поза митним контролем через міжнародний пункт пропуску «Порубне» 119 гусеничних траків та 131 шпильку до багатоцільового тягача легкого бронювання.

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Слідчим відділом Управління СБУ в Чернівецькій області відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 333 (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю) Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні слідчі дії.