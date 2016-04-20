На Одещині затримано місцевого жителя з "ручкою, що стріляє"

Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області, поліцейські 19 квітня викрили жителя села Шершенці, 1961 року народження.

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«У чоловіка виявлено та вилучено стріляючий пристрій по типу «ручки, що стріляє», що має ознаки короткоствольної замаскованої вогнепальної зброї калібру 5,6 мм», - сказали у відділі.

Вилучена зброя направлена на експертизу. Ведуться відповідні слідчі заходи.