На Одещині затримано місцевого жителя з "ручкою, що стріляє"
21:38, 20 квітня 2016Суспільство
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У Кодимському районі Одеської області затримано місцевого жителя з «ручкою, що стріляє».
Вилучену зброю направлено на експертизу / УНІАН
Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області, поліцейські 19 квітня викрили жителя села Шершенці, 1961 року народження.
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«У чоловіка виявлено та вилучено стріляючий пристрій по типу «ручки, що стріляє», що має ознаки короткоствольної замаскованої вогнепальної зброї калібру 5,6 мм», - сказали у відділі.
Вилучена зброя направлена на експертизу. Ведуться відповідні слідчі заходи.
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