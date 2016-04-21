Хакери зламали сайт міськради Чорноморська і погрожували українцям
16:09, 21 квітня 2016Суспільство
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Невідомі зловмисники зламали офіційний сайт Чорноморської міської ради (колишнє м. Іллічівськ) Одеської області, виклавши на електронній сторінці напис з погрозами на адресу українського народу.
Чорноморськ / facebook.com/groups/817925241615951
Як передає кореспондент УНІАН, зранку при заході на сторінку сайту з`являлося зображення маски Гая Фокса (або так звана маска Анонімуса), а також напис англійською мовою: "Народ України! Це тільки початок. Перестаньте боротися за повернення Криму. Він більше не ваш. Ми анонімуси, нас легіон. Ми не пробачили. Ми не забули. Чекайте нас".
Хакери зламали сайт міськради Чорноморська / odesa.depo.ua
Як повідомили УНІАН у мерії Чорноморська, зараз фахівці займаються ліквідацією наслідків злому і відновленням роботи сайту. На момент написання новини сайт уже не працює.
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