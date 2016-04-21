Хакери зламали сайт міськради Чорноморська і погрожували українцям

Як передає кореспондент УНІАН, зранку при заході на сторінку сайту з`являлося зображення маски Гая Фокса (або так звана маска Анонімуса), а також напис англійською мовою: "Народ України! Це тільки початок. Перестаньте боротися за повернення Криму. Він більше не ваш. Ми анонімуси, нас легіон. Ми не пробачили. Ми не забули. Чекайте нас".

Як повідомили УНІАН у мерії Чорноморська, зараз фахівці займаються ліквідацією наслідків злому і відновленням роботи сайту. На момент написання новини сайт уже не працює.