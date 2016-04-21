Хакери зламали сайт міськради Чорноморська і погрожували українцям

16:09, 21 квітня 2016
Суспільство
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Невідомі зловмисники зламали офіційний сайт Чорноморської міської ради (колишнє м. Іллічівськ) Одеської області, виклавши на електронній сторінці напис з погрозами на адресу українського народу.

ильичевск черноморск / facebook.com/groups/817925241615951

Як передає кореспондент УНІАН, зранку при заході на сторінку сайту з`являлося зображення маски Гая Фокса (або так звана маска Анонімуса), а також напис англійською мовою: "Народ України! Це тільки початок. Перестаньте боротися за повернення Криму. Він більше не ваш. Ми анонімуси, нас легіон. Ми не пробачили. Ми не забули. Чекайте нас".

odesa.depo.ua

Як повідомили УНІАН у мерії Чорноморська, зараз фахівці займаються ліквідацією наслідків злому і відновленням роботи сайту. На момент написання новини сайт уже не працює.

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