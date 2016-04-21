Вирок ГРУшникам Александрову і Єрофєєву набере чинності не раніше 25 травня - адвокат
16:44, 21 квітня 2016Суспільство
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Вирок Голосіївського районного суду Києва щодо російських спецназівців Олександра Александрова та Євгена Єрофєєва набере законної сили не раніше 25 травня 2016 року, оскільки копію цього вироку ще не перекладено російською мовою і не вручено засудженим.
REUTERS
Про це адвокат російського спецназівця Єрофєєва Оксана Соколовська написала в Facebook.
"У зв'язку з тим, що до сьогодні копію вироку Голосіївського районного суду Києва щодо Єрофєєва і Александрова не перекладено російською мовою і не вручено засудженим, 30-денний термін подачі апеляційної скарги не почав своє обчислення. Є думка, що раніше 25.04.16 засуджені вирок не отримають. Відповідно, вирок набере законної сили не раніше 25.05.16 р", - заявила вона.
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Як повідомляв УНІАН, російських спецназівців Александрова і Єрофєєва 18 квітня засуджено до 14 років позбавлення волі.
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