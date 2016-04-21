Вирок ГРУшникам Александрову і Єрофєєву набере чинності не раніше 25 травня - адвокат

Про це адвокат російського спецназівця Єрофєєва Оксана Соколовська написала в Facebook.

"У зв'язку з тим, що до сьогодні копію вироку Голосіївського районного суду Києва щодо Єрофєєва і Александрова не перекладено російською мовою і не вручено засудженим, 30-денний термін подачі апеляційної скарги не почав своє обчислення. Є думка, що раніше 25.04.16 засуджені вирок не отримають. Відповідно, вирок набере законної сили не раніше 25.05.16 р", - заявила вона.

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Як повідомляв УНІАН, російських спецназівців Александрова і Єрофєєва 18 квітня засуджено до 14 років позбавлення волі.