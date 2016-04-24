Новіков розповів, як змінила його життя справа Савченко

Про це він сказав в інтерв'ю "5 каналу".

"Моїм рідним стало важче зі мною спілкуватися. Кажуть, що я став таким більш різким, більш жорстким, нездатним на компроміси. Мені шкода, але я нічого з цим не можу зробити. Коли займаєшся такою справою, здатність до компромісів кудись зникає", - розповів Новіков.

Також він висловив впевненість, що російська влада прослуховує його телефон. Водночас адвокат думає, що це почалося раніше, до справи Савченко, тому не є для нього проблемою.

"Я просто живу в такому режимі, що вважаю, що все, що я кажу, по телефону, не по телефону, у присутності телефону, у відсутності – є публічним", - додав він.

Однак "помсти Путіна", за його твердженням, він не боїться, хоча погрози йому надходили.

Новіков також зазначив, що з російським президентом йому було б "нецікаво розмовляти" і йому Володимиру Путіну сказати нічого.

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В свою чергу у відповідь на питання, чи збирається він жити в Україні, адвокат Савченко відповів: "Я не знаю, чесно кажучи. Бо я розумію, що після цієї справи і після того, як я поводився під її час, моє життя в Росії не може скластися таким, яким воно було раніше. Але, поїхавши з Росії, не залишившись російським громадянином, російським адвокатом, я також не зможу допомагати людям, які знаходяться в такому самому стані, як Надія. Тому до певного стану цієї ситуації, до певного, може, якогось моменту я збираюся залишатися в Росії і працювати так, як працював".

У той же час, за його словами, відповідні пропозиції до нього вже є.

"Але питання в тому, що я за професією адвокат. І хоча я вже прийнятий до лав українських адвокатів, ще не так у нас багато в Росії адвокатів, які можуть захищати українців. Ці справи - вони радіоактивні. Варто один раз доторкнутися до цієї справи, або будь-якої іншої, і ти залишаєшся радіоактивним на весь час піврозпаду. Тому якщо не буде на кого залишити ці справи, які веду зараз, а також інші нові, які будуть, а вони, напевно, будуть, то краще я залишусь там і спробую щось зробити для цих людей", - заявив Новіков.

При цьому адвокат зазначив, що справу Савченко він може назвати найважливішою у своєму житті.

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