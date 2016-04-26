Порошенко, Гройсман та Парубій поклали квіти до меморіального кургану "Героям Чорнобиля" (фото)

Президент України Петро Порошенко, прем’єр-міністр Володимир Гройсман та голова Верховної Ради Андрій Парубій взяли участь у церемонії покладання квітів до меморіального кургану «Героям Чорнобиля» і пам’ятного знаку «Воїнам Чорнобиля» з нагоди 30-ї річниці аварії на Чорнобильській АЕС у Києві.

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Як передає кореспондент УНІАН, також у церемоній покладання квітів взяв участь міський голова столиці Віталій Кличко, урядовці, представники релігійних конфесій, громадські діячі.

Глава держави після церемонії поспілкувався з присутніми чорнобильцями з приводу їхніх проблем та побажань.

Як відомо, 26 квітня 2016 року виповнюється 30 років з дня наймасштабнішої техногенної катастрофи за весь час використання атомної енергетики - аварії на Чорнобильській атомній електростанції.