Стихія на заході України забрала життя 13 людей, п’ятеро з них - діти

Внаслідок сильних грозових дощів 23-26 липня і погіршення погодних умов протягом останньої доби у західних областях України загинуло 13 осіб, у тому числі 5 дітей.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, в Івано-Франківській області загинуло 7 осіб, з них 4 дітей; у Чернівецькій області - 6 осіб, з них 1 дитина. Доля 2 осіб залишається невідомою (Івано-Франківська область - 1 особа, Чернівецька область - 1 особа).

Станом на 7.00 неділі на території Львівської, Закарпатської, Тернопільської, Чернівецької та Івано-Франківської областей залишаються підтопленими 20 тис. 970 житлових будинків та 17 тис. 975 га сільськогосподарських угідь, пошкоджено 145 автомобільних та 252 пішохідних моста, розмито 212,41 км автомобільних доріг.

У Львівській області підтоплено 5 тис. 551 житловий будинок та 925 га сільськогосподарських угідь, пошкоджено 39 автомобільних мостів, розмито 21,049 км автомобільних доріг, знеструмлено 58 населених пунктів;

у Закарпатській області підтоплено 163 житлових будинки та 2000 га сільськогосподарських угідь, пошкоджено 3 автомобільних мости;

у Тернопільській області підтоплено 268 житлових будинки, без електропостачання залишилось 61 населений пункт;

у Чернівецькій області підтоплено 1 тис. 379 житлових будинки, 1 тис. 601 га сільськогосподарських угідь, без електропостачання залишилось 52 населених пункта, пошкоджено 8 автомобільних та 41 пішохідний мостів;

в Івано-Франківській області, яка найбільше постраждала, підтоплено 258 населених пунктів, 14 тис. 086 житлових будівель, 14 тис. 491 га сільськогосподарських угідь, розмито 61,56 км берегів, пошкоджено 41,66 км та зруйновано 24,47 км берегоукріплень річок, зруйновано 18,45 км дамб, пошкоджено та підтоплено 209 автомобільних та 214 пішохідних мостів, в тому числі один на автодорозі державного значення, пошкоджено 214,71 км автомобільних доріг та 481 шт. водоперепускних труб, затоплено 8 водозаборів, відключено від енергопостачання 160 населених пунктів, 72 ЛЕП та 1058 трансформаторних підстанцій, не працюють 137 АТС, без зв`язку залишилось 259 населених пунктів.

Головним завданням залишається пошук та надання допомоги потерпілому населенню. Зусиллями рятувальних сил в складних погодних умовах врятовано 1 тис. 208 чоловік, евакуйовано 1 тис. 503 особи та відселено 6 тис. 757 чоловік.

Проводяться заходи щодо розчистки русел річок, укріплення берегів, відкачки води з підтоплених приміщень, відновлення електропостачання в населених пунктах, підвозу води, продуктів харчування та медикаментів в постраждалі райони, проводиться інформування населення про обстановку та заходи, що вживаються для її покращення, хід аварійно-рятувальних і першочергових відновлювальних робіт.

Одночасно з відселенням мешканців підтоплених будинків проводяться евакуаційні заходи з зон можливого затоплення.

До виконання вищезазначених робіт залучено 1 тис. 520 чоловік, 455 одиниць техніки.

Комісія з ліквідації наслідків паводку вживає всі необхідні заходи для нормалізації ситуації в регіоні.

Загальну координацію дій здійснює міністр МНС Володимир ШАНДРА.