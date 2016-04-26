Чубаров запровадив "надзвичайний режим" роботи Меджлісу, його центральний офіс буде в Києві

Як передає кореспондент УНІАН, про це Чубаров заявив сьогодні під час брифінгу.

«Я, як голова Меджлісу, спираючись на рішення Меджлісу від 19 лютого 2016 року, видав розпорядження про введення надзвичайного режиму діяльності органів національного самоуправління кримськотатарського народу в умовах тимчасової окупації Криму», - сказав він.

Чубаров зазначив, що, відповідно до розпорядження, відсьогодні вводиться надзвичайний режим діяльності делегатів Курултаю кримськотатарського народу, Меджлісу кримськотатарського народу, його членів та інших органів, які обираються Курултаєм кримськотатарського народу.

Також, за словами Чубарова, центральний офіс Меджлісу буде розташовано у Києві.

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«Діяльність Меджлісу кримськотатарського народу та його членів, інших органів, котрі обираються Курултаєм кримськотатарського народу з моменту введення надзвичайного режиму і до прийняття Меджлісом кримськотатарського народу іншого рішення, організовуються головою Меджлісу кримськотатарського народу. Місцем знаходження центрального офісу Меджлісу кримськотатарського народу визначається Київ», - наголосив він.

Чубаров зазначив, що координація діяльності Меджлісу на період роботи у надзвичайному режимі покладається на особливу нараду Меджлісу кримськотатарського народу, до якої входять: голова Меджлісу, лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв (за згодою), члени Меджлісу, які постійно перебувають на території материкової України.

«Рішення, котрі приймаються особливою нарадою, оприлюднюються розпорядженням голови Меджлісу і обов’язкові для виконання делегатами Курултаю кримськотатарського народу, членами Меджлісу та членами інших органів, котрі обрані Курултаєм кримськотатарського народу, регіональними та місцевими меджлісами», - зазначив Чубаров.

Крім того, він наголосив, що після сьогоднішнього оприлюднення розпорядження щодо введення надзвичайного стану у діяльності Меджлісу продовжується забезпечуватись «безперервна і повноцінна робота найвищого представницького органу кримськотатарського народу - Меджлісу».

«Таким чином, ми організовуємо свою подальшу діяльність на базі тих представництв, які завчасно відкрили на території материкової України. Тепер офіс представництва кримськотатарського народу буде у Києві і буде визначатись як центральний. Вісім членів Меджлісу кримськотатарського народу, які перебувають на материковій частині України, а також наш лідер – Мустафа Джемілєв - будуть входити до особливої наради Меджлісу, і цими людьми буде визначатись координація всієї діяльності Меджлісу. Склад особливої наради може змінюватись і, швидше за все, це буде відбуватись у бік збільшення, але для цього повинні виникнути інші обставини», - наголосив він.

Чубаров також підкреслив, що рішення, котре було прийнято окупаційним російським судом щодо заборони діяльності Меджлісу, є неправомірним та злочинним.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 26 квітня, підконтрольний Росії так званий "Верховний суд Республіки Крим" визнав об'єднання "Меджліс кримськотатарського народу" екстремістською організацією і заборонив його діяльність в РФ.

Позов подала так званий "прокурор Криму" Наталія Поклонська у лютому 2016 року. На її думку, організація налаштована на антиросійську діяльність.

Мін'юст РФ також включив Меджліс кримських татар до переліку організацій, діяльність яких припинена у зв'язку із здійсненням ними екстремістської діяльності.

У Кримській правозахисній групі заявили, що застосування до Меджлісу «антиекстремістського» законодавства Росії загрожує кримінальним переслідуванням не тільки членам організації, а й іншим представникам кримськотатарського народу.

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