Куба вилікувала понад 20 тисяч дітей після Чорнобильської катастрофи - Єльченко

Як повідомив голова Постійного представництва України при Організації Об'єднаних Націй Володимир Єльченко, сьогодні відбулося урочисте засідання Генеральної асамблеї ООН з нагоди 30-х роковин аварії на ЧАЕС.

"Куба за 26 років вилікувала понад 20 тисяч українських дітей після Чорнобиля", - повідомив Єльченко, подякувавши кубинській делегації за допомогу Куби.

Також український посол зазначив, що під час свого виступу порівняв трагедію Чорнобиля з сучасною російською агресією.

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Як відомо, Чорнобильська катастрофа 26 квітня 1986 року призвела до масового радіаційного забруднення територій, з яких виселили близько 200 тисяч людей. Зони відчуження були створені на території Київської області в Україні, Гомельської та Могильовської областей Білорусі, а також Брянської області Росії.

Безпосередньо від вибуху і при гасінні пожежі загинула 31 людина, понад 200 було госпіталізовано. Водночас точну кількість людей, які передчасно померли або втратили здоров’я внаслідок аварії, підрахувати неможливо.