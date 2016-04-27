Куба вилікувала понад 20 тисяч дітей після Чорнобильської катастрофи - Єльченко
Куба впродовж останніх 26 років вилікувала понад 20 тисяч українських дітей після Чорнобильської катастрофи.
Як повідомив голова Постійного представництва України при Організації Об'єднаних Націй Володимир Єльченко, сьогодні відбулося урочисте засідання Генеральної асамблеї ООН з нагоди 30-х роковин аварії на ЧАЕС.
"Куба за 26 років вилікувала понад 20 тисяч українських дітей після Чорнобиля", - повідомив Єльченко, подякувавши кубинській делегації за допомогу Куби.
Також український посол зазначив, що під час свого виступу порівняв трагедію Чорнобиля з сучасною російською агресією.
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Як відомо, Чорнобильська катастрофа 26 квітня 1986 року призвела до масового радіаційного забруднення територій, з яких виселили близько 200 тисяч людей. Зони відчуження були створені на території Київської області в Україні, Гомельської та Могильовської областей Білорусі, а також Брянської області Росії.
Безпосередньо від вибуху і при гасінні пожежі загинула 31 людина, понад 200 було госпіталізовано. Водночас точну кількість людей, які передчасно померли або втратили здоров’я внаслідок аварії, підрахувати неможливо.