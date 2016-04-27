Одесою прокотилась хвиля декомунізації: у місті перейменували низку вулиць і провулків

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення депутати ухвалили сьогодні на засіданні сесії.

Згідно з рішенням, у Приморському районі вулицю Піонерську перейменовано на Академічну, провулок Колгоспний – на Різницький.

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У Київському районі вулицю Жовтневої революції вирішено перейменувати на вулицю Юхима Геллера – на честь одесита, міжнародного гросмейстера й видатного шахового теоретика. Колгоспну – на імені вченого Йосипа Тимченка, провулки 1-й і 2-й Колгоспний – на імені Сергія Уточкіна (відомий спортсмен і авіатор) і класика світового кіно Сергія Ейзенштейна.

В Малиновському районі перейменують вулицю Комінтерну на Петра Лещенка (естрадний співак), Петровського – на Юхима Фесенка - на честь видатного одесита, відомого друкаря і видавця, а Щорса – на Святослава Ріхтера (видатний піаніст).

У Суворовському районі вулицю Затонського перейменують на честь відомого скрипаля Давида Ойстраха, провулок Щорса – на провулок Людмили Гінзбург (музичний педагог), 1-й, 2-й і 3-й Стахановський провулки – на Данила Крижанівського (український композитор), письменника Аполлона Скальковського й Олександра Стурдзи (дипломат і письменник).

Крім того, Ленінградське шосе стане Київським, парк Ленінського комсомолу – імені Григорія Савицького.