У Краматорську перейменували парк Леніна

У Краматорську парк імені Леніна перейменовано в Сад Бернацького.

З приводу нової назви міського парку ніяк не могли домовитися депутати Краматорської міської ради. Жодне із запропонованих назв (Європейський, Машинобудівників, Авангард, Старе місто) не набирало необхідної кількості голосів для прийняття рішення, повідомляє сайт 6264.

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Це питання стояло в підвішеному стані починаючи з літа 2015 року. Але терміни проведення декомунізації на місцевому рівні відповідно до закону вже вийшли.

Парк імені Леніна перейменував міський голова Андрій Панков своїм розпорядженням. Тепер цей парк називається "Сад Бернацького".

Бернацький був останнім директором-розпорядником заводу Краматорського металургійного товариства (а до 1916 року - головним інженером заводу).

Раніше в Краматорську змінили назву 72 вулиці, а вулиця Орджонікідзе була перейменована на вулицю Олекси Тихого.

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Крім того, були перейменовані 19 об'єктів інфраструктури, а також ДК ім. Леніна і центральна публічна бібліотека ім. Горького. Всього згідно з законом про декомунізацію, підлягає перейменуванню понад 160 об'єктів.

Пам'ятник Леніну з центральної площі прибрали 17 квітня 2015 року. Другий пам'ятник, розташований в Старому місті, прибрали в ніч на 22 квітня.