В Єрусалимі десятки тисяч прочан з усього світу повторили Хресний шлях Ісуса Христа (фоторепортаж)

Як повідомляє Центр інформації Української Православної Церкви, хресний хід очолив Єрусалимський Патріарх Феофіл ІІІ.

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Цього дня православні християни згадують страждання і Хресну смерть Спасителя. Це найскорботніший день у році.

Віа Долороса (Via Doloros) - Хресний шлях, Дорога скорботи - починається в мусульманському кварталі від Левових воріт (воріт святого Стефана) в Старому місті Єрусалиму.

Хресний хід йде від Преторії по вулиці Віа Долороса (лат. Via Dolorosa, «Шлях Скорботи» - ред.) в старому місті, по якій пролягав шлях Ісуса Христа до місця розп'яття - Голгофи.

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Дорога скорботи завершується біля Храму Гробу Господнього, всередині якого, за переказами, знаходиться Голгофа - місце розп'яття Ісуса Христа.

За традицією хресний хід вчиняє 14 зупинок.

1. Допит Ісуса Понтія Пілатом і вирок Христа на смерть (Мф. 27, 26);

2. Арка, де Пілат вивів Ісуса перед первосвящениками і, вказуючи на Христа, сказав «Це людина» (Ін. 19, 5);

3. Місце першого падіння Христа;

4. Місце зустрічі Христа з Богоматір'ю на шляху до Голгофи;

5. Місце зустрічі Христа з Симоном Киринейським, якому дали нести хрест до Лобного місця;

6. Місце, де Свята Вероніка витерла обличчя Христа своїм шовковим покривалом;

7. Місце другого падіння Христа;

8. Місце зустрічі Христа з благочестивою жінкою;

9. Місце третього падіння Христа;

10. На вході до Храму Гробу Господнього - зняття одягу - межа Поділу Різ, де з Ісуса зняли одяг перед розп'яттям;

11. Прикуття Спасителя до Хреста;

12. Ісус вмирає на Хресті;

13. Зняття Сина Божого з Хреста і помазання Тіла Христа запашним миром перед похованням;

14. Укладання Тіла Ісуса до гробу. Праведний Йосиф Аримафейський взяв Тіло Спасителя, обернув його плащаницею і поховав у своїй гробниці, яка перебувала в скелі. Тут Христос Воскрес.