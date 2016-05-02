В Одесі на Куликовому полі затримали ще чотирьох осіб
В Одесі затримано ще чотирьох осіб, які порушували громадський порядок на Куликовому полі.
Про це УНІАН повідомили у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області.
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У відділі нагадали, що раніше на Куликовому полі затримали п'яного чоловіка, який, намагаючись пройти через металошукач-рамку, кидався у бійку з поліцейськими.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні на Куликовому полі заплановано масові акції у зв'язку з 2-ю річницею трагічних подій, під час яких загинули 48 осіб.
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Безпеку в Одесі забезпечують понад 3 тис. правоохоронців. На посилений режим роботи перейшли рятувальники, медики, СБУ, поліція і прикордонники.