У День свободи преси Генсек ООН закликав уряди сприяти розвитку вільних ЗМІ

Про це йдеться в посланні Пан Гі Муна з нагоди Всесвітнього дня свободи преси, який відзначається сьогодні, текст якого розміщено на сайті ООН.

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«Я дуже стурбований посиленням вимог для працівників засобів масової інформації в багатьох країнах. У цей Всесвітній день свободи преси я настійно закликаю всі уряди, політиків, бізнес і громадян сприяти і захищати незалежні, вільні засоби масової інформації. Без цього фундаментального права люди є менш вільними і менш сильними», - сказав Пан Гі Мун.

Він зазначив, що дуже часто журналісти перебувають під загрозою переслідувань при спробі знайти потрібну інформацію. Багато з них сидять у в'язницях після спроб розслідування посадових злочинів або розкриття гострих соціальних проблем.

Генсек ООН відзначив, що вільні ЗМІ потрібні не тільки для інформування громадян про різні цілі урядів, а й для того, щоб контролювати виконання зобов'язань лідерів країн.

«Засоби масової інформації – в тому числі й нові інтернет-ЗМІ – служать нашими очима і вухами. Ми всі отримуємо користь від інформації, яку вони надають», - відзначив Пан Гі Мун.

Як повідомляв УНІАН, за даними журналістської правозахисної організації «Репортери без кордонів», рівень свободи ЗМІ в 2015 році різко впав.

Згідно з дослідженням, державні органи посилили обмеження для роботи журналістів у Туреччині, Польщі, Таджикистані та Єгипті.

Незалежні засоби масової інформації також частіше, ніж раніше, піддаються тиску «релігійних ідеологій» і «масштабних пропагандистських машин», зазначають в організації.

Україна опинилася в рейтингу свободи ЗМІ на 107-му місці серед 180 країн.

На 148-му місці - Росія, де правозахисники відзначили «складну ситуацію».

Серед пострадянських країн найбільш вільно журналісти почуваються в Естонії - 14-е місце в списку.

Серед країн, де свободу преси поважають найбільше, «Репортери без кордонів» назвали Фінляндію, Нідерланди, Норвегію, Данію і Нову Зеландію.