Міклош: В реалізації реформ за 2 роки після Майдану зроблено більше, ніж за 20 років до нього
11:59, 05 травня 2016Суспільство
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В Україні в реалізації реформ за два роки після Майдану було зроблено більше, ніж за 20 років до нього.
Міклош зазначає, що потрібно зробити реформ ще більше, ніж уже проведено / epravda.com.ua
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив співголова групи стратегічних радників з підтримки реформ в Україні Іван Міклош сьогодні на брифінгу в Києві.
«За два роки після Майдану було зроблено в реформах більше, ніж за 20 років перед Майданом», - сказав він.
«З іншого боку треба сказати, що ще необхідно зробити більше, ніж було зроблено за два минулі роки», - додав Міклош.
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