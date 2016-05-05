Міклош: В реалізації реформ за 2 роки після Майдану зроблено більше, ніж за 20 років до нього

11:59, 05 травня 2016
Суспільство
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В Україні в реалізації реформ за два роки після Майдану було зроблено більше, ніж за 20 років до нього.

epravda.com.ua

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив співголова групи стратегічних радників з підтримки реформ в Україні Іван Міклош сьогодні на брифінгу в Києві.

«За два роки після Майдану було зроблено в реформах більше, ніж за 20 років перед Майданом», - сказав він.

«З іншого боку треба сказати, що ще необхідно зробити більше, ніж було зроблено за два минулі роки», - додав Міклош.

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