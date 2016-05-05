У Білорусі бійця "Правого сектору" засудили до 5 років

Про це повідомляє БЕЛТА.

Аватарів визнаний винним у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні і носінні вибухового пристрою і переміщенні через митний кордон вибухового пристрою, вчиненому з приховуванням від митного контролю.

Він засуджений до п'яти років позбавлення волі з відбуванням у виправній колонії посиленого режиму без конфіскації майна.

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Аватаров народився в Новополоцьку в 1987 році. Він неодружений, на момент затримання восени 2015 року ніде не працював і раніше судимий не був. Останнім часом жив у Донецькій області України.

Його затримали в ніч з 25 на 26 листопада на залізничному вокзалі в Мінську. На Аватарові був бронежилет. Крім того, при собі у хлопця знайшли довідку про участь в антитерористичній операції, видану від імені командира однієї із структур "Правого сектору", маску з прорізами для очей, два паспорти і саморобний вибуховий пристрій. Пізніше йому було пред'явлено звинувачення за ч. 2 ст. 228 (контрабанда) та ч. 2 ст. 295 (незаконні дії стосовно вогнепальної зброї, боєприпасів і вибухових речовин) Кримінального кодексу Білорусі.