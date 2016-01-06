В Києві затримали чоловіка, що "мінував" Раду, McDonald's, магазини Roshen та телеканал "112" (відео)

Як повідомляє відділ комунікації Головного управління Національної поліції в Києві, днями до постових поліцейських, які несуть службу на станції метро "Лісова", звернувся громадянин, який вказав на чоловіка, котрий у своїй телефонній розмові кілька разів вживав слово "мінування".

Поліцейські зупинили підозрілого чоловіка та запросили до кімнати поліції. Встановивши його особу, правоохоронці з'ясували, що він причетний до серії анонімних замінувань.

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32-річний місцевий мешканець жартома телефонував до поліції та повідомляв про замінування різних об'єктів, при цьому представлявся працівником спецслужб. Чоловік зізнався у скоєному.

"Про те, що такі дії тягнуть за собою кримінальну відповідальність, він знав, але вважав себе невловимим", - зазначає поліція.

Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочато кримінальне провадження за ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання до 6 років позбавлення волі.

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Як зазначається у відеокоментарі поліції, затриманий повідомляв, зокрема, про замінування телеканалу "112 Україна" та кіосків на станції метро "Лісова".

Сам підозрюваний розповів, що також мінував і Верховну Раду, ресторани мережі McDonald's та кондитерські магазини Roshen.

"Я прямував на явку на Майдан Незалежності. У мене там зустріч за агентом ФСБ. І мене затримали на метро "Лісова", - заявив він.