Тимошенко: нафта має текти в правильний бік

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО підтримує ініціативи про аверсне використання нафтопроводу «Одеса-Броди», але виступає проти залучення до цього проекту офшорних компаній.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні на прес-конференції в Кабінеті Міністрів.

«Нафтопровід «Одеса-Броди» будувався для того, щоб його використовувати в тому напрямі, в якому він побудований, для того, щоб мати нагоду диверсифікувати постачання нафти в Україну і за межі України, тобто в європейські країни", - сказала прем`єр.

Вона уточнила, що як тільки закінчаться переговори між учасниками проекту, уряд, безумовно, підтримає пропозиції сторін, якщо в організації роботи «Одеса-Броди» в аверсному напрямі братимуть участь постачальники нафти безпосередньо тих країни, які мають підтверджені запаси нафти і які можуть її постачати.

Прем`єр-міністр наголосила, що уряд у жодному разі не може підтримувати «ніяких дивних схем» з функціонування нафтопроводу «Одеса-Броди».

«Ми ніколи не підтримаємо співпрацю і практично тіньову приватизацію нафтопроводу «Одеса-Броди» через офшорні компанії, які позбавляють Україну права впливати на цей проект, а Європу – мати нормальний проект і коридор для диверсифікації постачання нафти», - пояснила Ю.ТИМОШЕНКО.

За її словами, уряд є прихильником використання нафтопроводу «Одеса-Броди» відповідно до проекту.

«Ми безумовні прихильники роботи нафтопроводу у правильному, проектному напрямі, але в той час, коли збереться той консорціум, та команда країн, яка готова і добудувати нафтопровід далі на території європейських держав, і безумовно, гарантувати стабільне забезпечення нафтою», - зазначила глава уряду.

«А офшор, за яким зараз хочуть укласти угоду, передбачає забрати технологічну нафту приблизно на 100 млн. дол., які закачано в цей нафтопровід, і потім нічим це не замістити. Це просто питання великої тіньової схеми, яку уряд ніколи не допустить і не підтримає», - сказала вона.

Як повідомляв УНІАН, 28 липня Рада національної безпеки й оборони України зобов`язала уряд зробити все можливе, щоб до кінця 2008 року нафтопровід «Одеса-Броди» працював у аверсному режимі. Крім того, РНБО доручила Кабінету Міністрів України до 1 вересня проаналізувати висновки міжвідомчої робочої групи за проектом аверсу «Одеса-Броди» і представити свої остаточні пропозиції щодо його реалізації.

Нагадаємо, що ще на початку січня цього року керівництво ВАТ "НПК "Галичина" і ВАТ "Нафтохімік Прикарпаття" звернулося з офіційним листом до Президента України Віктора ЮЩЕНКА, прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО і голови Правління НАК "Нафтогаз України" Олега ДУБИНИ з проханням ухвалити рішення про "аверсне" функціонування нафтопроводу "Одеса-Броди". Зокрема, керівники НПЗ зазначали, що отримали комерційні пропозиції про постачання легкої каспійської нафти для переробки на заводах загальним об`ємом не менше 5 млн. тонн на рік. При цьому зазначено, що підприємства мають технічну можливість для приймання і перероблення цього об`єму нафти.

22 травня Президент В.ЮЩЕНКО своїм указом створив Міжвідомчу робочу групу і доручив їй розробити і подати в тижневий термін план заходів щодо переведення з 2008 року нафтопроводу «Одеса-Броди» в режим роботи за проектним напрямом (з Одеси в Броди) зі збереженням при цьому рівня доходів від його використання.

Тоді Ю.ТИМОШЕНКО назвала варіант аверсного використання «Одеса-Броди», запропонований Секретаріатом Президента, корупційною схемою на зразок «РосУкрЕнерго».

Після цієї заяви керівництво ВАТ "НПК "Галичина" і ВАТ "Нафтохімік Прикарпаття" звинуватили Кабінет Міністрів у бездіяльності щодо ухвалення рішення про "аверсне" функціонування "Одеса-Броди".