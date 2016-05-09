Джамала на церемонії відкриття Євробачення-2016 (фоторепортаж)
11:16, 09 травня 2016Суспільство
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Українська співачка кримсько-татарського походження Джамала, яка представляє в цьому році Україну на міжнародному пісенному конкурсі Євробачення-2016 з піснею "1944", взяла участь в урочистій церемонії відкриття конкурсу.
Джамала взяла участь у церемонії відкриття " Євробачення-2016 / Фото Facebook Jamala
Церемонія відбулася в ратуші столиці Швеції Стокгольмі ввечері 8 травня.
Фотографії з заходу співачка Джамала виклала на своїй сторінці в Facebook.
Як повідомляв УНІАН, Джамала побореться за право виступати у фіналі пісенного конкурсу Євробачення-2016 у другому півфіналі 12 травня. Українська співачка кримсько-татарського походження виступить під номером 14 і виконає пісню "1944", в якій вона розповідає історію депортації своєї сім'ї із Криму в середині минулого століття.
Першу репетицію в Стокгольмі співачка провела 5 травня.
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