Джамала на церемонії відкриття Євробачення-2016 (фоторепортаж)

Церемонія відбулася в ратуші столиці Швеції Стокгольмі ввечері 8 травня.

Фотографії з заходу співачка Джамала виклала на своїй сторінці в Facebook.

Як повідомляв УНІАН, Джамала побореться за право виступати у фіналі пісенного конкурсу Євробачення-2016 у другому півфіналі 12 травня. Українська співачка кримсько-татарського походження виступить під номером 14 і виконає пісню "1944", в якій вона розповідає історію депортації своєї сім'ї із Криму в середині минулого століття.

Першу репетицію в Стокгольмі співачка провела 5 травня.