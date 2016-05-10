На кордоні росіянин попросив політпритулку в Україні через переслідування в РФ

10:41, 10 травня 2016
Суспільство
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У пункті пропуску "Велика Писарівка", що на Сумщині, до представників Держприкордонслужби України звернувся громадянин Росії, який попросив для себе політичного притулку на території України.

Пограничник на вышке на территории пункта пропуска

Про це повідомили у прес-службі ДПСУ.

Зазначається, що чоловік прямував до України пішки та надав для контролю внутрішній паспорт громадянина Росії. Крім того, він одразу заявив, що хоче отримати статус біженця у зв’язку із переслідуванням його на території Росії.

Згодом співробітники СБУ встановили, що цей громадянин брав активну участь у заходах щодо підтримки України - мітингах та інших політичних заходах.

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Також росіянин повідомив, що за це він неодноразово затримувався співробітниками правоохоронних органів Росії, з боку яких зазнавав фізичного впливу.

Наразі чоловіка направлено до підрозділу міграційної служби. 

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