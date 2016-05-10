На кордоні росіянин попросив політпритулку в Україні через переслідування в РФ

Про це повідомили у прес-службі ДПСУ.

Зазначається, що чоловік прямував до України пішки та надав для контролю внутрішній паспорт громадянина Росії. Крім того, він одразу заявив, що хоче отримати статус біженця у зв’язку із переслідуванням його на території Росії.

Згодом співробітники СБУ встановили, що цей громадянин брав активну участь у заходах щодо підтримки України - мітингах та інших політичних заходах.

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Також росіянин повідомив, що за це він неодноразово затримувався співробітниками правоохоронних органів Росії, з боку яких зазнавав фізичного впливу.

Наразі чоловіка направлено до підрозділу міграційної служби.