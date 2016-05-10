Власники авто з іноземною реєстрацією заблокували КПП на українсько-словацькому кордоні (фото)

За словами одного з учасників акції на Олександра Кричфалуши, зараз автомобілісти очікують на приїзд голови Закарпатської облради Михайла Рівіса, який пообіцяв допомогти у вирішенні ситуації з "пересічками", передає Мукачево.net

Так, сьогодні зранку власники авто на іноземних номерах прийняли рішення знову блокувати КПП "Ужгород".

Читайте такожНа Волині активісти, які вимагають зміни керівництва ДФС, розблокували трасу "Київ-Ковель-Ягодин" (фото)Нагадаємо, на початку березня КПП "Ужгород" на кордоні із Словаччиною добу був заблокований водіями на авто з іноземною реєстрацією. Однак після наради в Закарпатській ОДА з Геннадієм Москалем активісти оголосили про розблокування кордону, адже було домовлено про подання до ВР законопроекту щодо збільшення терміну між пересічками.