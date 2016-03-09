У Закарпатській області продовжується блокування руху на українсько-словацькому кордоні

Про це повідомляє Mukachevo.net.

Зазначається, що КПП заблокований у обох напрямках – ним не заїхати в ЄС, ні в’їхати з ЄС в Україну.

Учасники акції пообіцяли блокувати КПП до самого ранку, а точніше до зустрічі з керівництвом митниці та області, яка запланована на 10:00 ранку четверга, 10 березня.

Також сьогодні акції протесту пройшли на КПП "Солотвино", що на кордоні з Румунією, та КПП "Малий Березний", що на словацькому кордоні в межах Закарпаття.

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Як повідомляв УНІАН, у Закарпатській області близько 100 автомобілів з іноземними номерами сьогодні зранку заблокували рух на КПП «Ужгород» на українсько-словацькому кордоні. Відзначається, що за кілька годин акції до активістів не підійшов ніхто з керівників митниці та влади Закарпаття.

Приводом для акції блокування стало повідомлення Закарпатської митниці ДФС України в Закарпатській області від 4 березня, що довідка з СТО про ремонт автомобіля більше не є підставою для відстрочки технічного перетину кордону, який є обов'язковим для автомобілів з іноземною реєстрацією.