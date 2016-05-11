В Харкові стрибок жінки з 2 дітьми під потяг метро розслідують як замах на вбивство

Як повідомляє прокуратура Харківської області, сьогодні, 11 травня, 34-річна мати стрибнула разом зі своїми малолітніми доньками під потяг метро.

Дівчата (2006 та 2010 р.н.) отримали незначні ушкодження у вигляді забоїв. Діти знаходяться в шоковому стані. Зараз з ними працюють психологи.

Мати доставлена до лікарні, також з незначними ушкодженнями.

За попередньою інформацією, що буде перевірятися слідчими, жінка знаходиться на обліку в одній з психіатричних лікарень міста.

За первинними показами свідків, жінка стрибнула під потяг разом з дітьми навмисно.

Якщо ця інформація підтвердиться, окрім кримінальної відповідальності, прокуратура через суд домагатиметься позбавлення матері батьківських прав.

Зазначимо, що інцидент стався на станції "23 Серпня". Черговий персонал станції та поліцейські витягнули мати з дітьми з-під другого вагона поїзда.