Журналіста Коцабу, якому закидають державну зраду, залишили за ґратами ще на два місяці

Як повідомили УНІАН у міському суді, таке рішення прийняла сьогодні колегія судів на підготовчому засіданні у кримінальному провадженні стосовно Коцаби.

Суд також призначив п'ять судових засідань, які відбудуться: 16 квітня о 15.30; 29 квітня о 15.30; 13 травня о 15.00; 3 червня о 13.30; 10 червня о 10.30; 18 червня о 10.30. Засідання будуть відкриті.

На сьогоднішньому засіданні були присутні представники Самооборони, ОБСЄ та адвокат Коцаби - Тетяна Монтян.

Провини підсудний не визнає.

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Як повідомляв УНІАН, 8 лютого Коцабу було заарештовано на 2 місяці (до 7 квітня) за підозрою у державній зраді.

14 лютого Апеляційний суд Івано-Франківської області, розглянувши апеляційну скаргу Коцаби, залишив підозрюваного під вартою.

30 березня до Івано-Франківського міського суду надійшов обвинувальний акт щодо громадянина Коцаби, 1966 року народження, якого слідство обвинувачує у вчинені злочинів, передбачених ст. 111 (державна зрада) та ст. 114 (шпигунство) ККУ.

Кримінальне провадження проти журналіста було відкрито після того, як він ініціював акцію під назвою «Я проти мобілізації». Коцаба оприлюднив в Інтернеті відеоролик, в якому закликав українців не йти на фронт.

Перебуває Коцаба в Івано-Франківському СІЗО.