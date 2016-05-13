Фінал Євробачення-2016: стало відомо, під яким номером виступить Джамала (відео)

Про це повідомили на офіційному сайті Євробачення.

Українська співачка Джамала виступить зі своєю піснею "1944", присвяченою депортації кримських татар, під номером 21.

Так, у фіналі "Євробачення-2016" візьмуть участь 26 виконавців: по 10 переможців двох півфіналів пісенного конкурсу та представники країни-господині конкурсу Швеції, а також країн "великої п'ятірки" - Британії, Німеччини, Іспанії, Італії, Франції.

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Так, у фіналі виступлять представники країн у такому порядку:

1. Бельгія

2. Чеська Республіка

3. Нідерланди

4. Азербайджан

5. Угорщина

6. Італія

7. Ізраїль

8. Болгарія

9. Швеція

10. Німеччина

11. Франція

12. Польща

13. Австралія

14. Кіпр

15. Сербія

16. Литва

17. Хорватія

18. Росія

19. Іспанія

20. Латвія

21. Україна

22. Мальта

23. Грузія

24. Австрія

25. Великобританія

26. Вірменія

Нагадаємо, 12 травня в Швеції відбувся другий півфінал Євробачення-2016. За прогнозами букмекерів, Джамала опинилася на четвертому місці серед претендентів на перемогу в пісенному конкурсі.

Як повідомляв УНІАН, за підсумками двох півфіналів, у фіналі конкурсу виступлять представники таких країн: Азербайджан, Росія, Нідерланди, Угорщина, Хорватія, Австрія, Вірменія, Чехія, Кіпр, Мальта, Великобританія, Німеччина, Іспанія, Італія, Франція, Швеція, Латвія, Грузія, Болгарія, Австралія, Україна, Сербія, Польща, Ізраїль, Литва, Бельгія.