Євробачення-2016: Букмекери дали прогноз після другого півфіналу конкурсу (фото, відео)

Про це свідчать дані букмекерської контори William Hill.

Так, букмекери вважають найбільш ймовірною перемогу представника РФ Сергія Лазарєва з коефіцієнтом – 1.61.

На другому місці, на думку букмекерів, опинилася представниця Австралії Демі Ім з коефіцієнтом 5.

Представник Франції Амір Хаддад з коефіцієнтом 8 закриває трійку лідерів.

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Українська співачка Джамала з коефіцієнтом 9 опинилася на четвертому місці.

Варто зазначити, що чим нижчий коефіцієнт, тим вища ймовірність перемоги.

Нагадаємо, що Джамала цього року на міжнародному пісенному конкурсі Євробачення, за ставками букмекерів напередодні другого півфіналу, перебувала серед основних претендентів на перемогу.

Так, Джамала була на другому місці серед потенційних переможців конкурсу. Найбільше шансів на перемогу, як заявляли букмекери, у представника Росії Сергія Лазарєва. Також у п'ятірці фаворитів Амір Хаддад з Франції, Франс з Швеції і Демі Ім з Австралії.

Як повідомляв УНІАН, за підсумками двох півфіналів, у фіналі конкурсу виступлять представники таких країн: Азербайджан, Росія, Нідерланди, Угорщина, Хорватія, Австрія, Вірменія, Чехія, Кіпр, Мальта, Великобританія, Німеччина, Іспанія, Італія, Франція, Швеція, Латвія, Грузія, Болгарія, Австралія, Україна, Сербія, Польща, Ізраїль, Литва, Бельгія.