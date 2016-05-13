Євробачення-2016: Букмекери дали прогноз після другого півфіналу конкурсу (фото, відео)

08:00, 13 травня 2016
Суспільство
17552 2

12 травня в Швеції відбувся другий півфінал Євробачення-2016. За прогнозами букмекерів, Джамала опинилася на четвертому місці серед претендентів на перемогу в пісенному конкурсі.

Выступление Джамалы / Andres Putting (EBU)

Про це свідчать дані букмекерської контори William Hill.

Так, букмекери вважають найбільш ймовірною перемогу представника РФ Сергія Лазарєва з коефіцієнтом – 1.61.

На другому місці, на думку букмекерів, опинилася представниця Австралії Демі Ім з коефіцієнтом 5.

Представник Франції Амір Хаддад з коефіцієнтом 8 закриває трійку лідерів.

Читайте такожДжамала пройшла до фіналу Євробачення-2016: підсумки другого півфіналу

Українська співачка Джамала з коефіцієнтом 9 опинилася на четвертому місці.

Варто зазначити, що чим нижчий коефіцієнт, тим вища ймовірність перемоги.

Скриншот

Нагадаємо, що Джамала цього року на міжнародному пісенному конкурсі Євробачення, за ставками букмекерів напередодні другого півфіналу, перебувала серед основних претендентів на перемогу.

Так, Джамала була на другому місці серед потенційних переможців конкурсу. Найбільше шансів на перемогу, як заявляли букмекери, у представника Росії Сергія Лазарєва. Також у п'ятірці фаворитів Амір Хаддад з Франції, Франс з Швеції і Демі Ім з Австралії.

Джамала з командою у ''зеленій зоні'' під час оголошення результатів
Джамала з командою у "зеленій зоні" під час оголошення результатів /  © Andres Putting (EBU)
© Andres Putting (EBU)
Джамала з командою у ''зеленій зоні'' під час оголошення результатів
Джамала з командою у "зеленій зоні" під час оголошення результатів /  © facebook.com/jamalaoffici
Виступ Джамали
Виступ Джамали /  © Andres Putting (EBU)
© Andres Putting (EBU)
© Andres Putting (EBU)
© Andres Putting (EBU)
© Thomas Hanses (EBU)
Прес-конференція Джамали після другого півфіналу
Прес-конференція Джамали після другого півфіналу /  © Andres Putting (EBU)
Прес-конференція переможців другого півфіналу
Прес-конференція переможців другого півфіналу /  © Andres Putting (EBU)
© Andres Putting (EBU)
© Andres Putting (EBU)
Laura Tesoro, Бельгія
Laura Tesoro, Бельгія /  © Andres Putting (EBU)
Laura Tesoro, Бельгія
Laura Tesoro, Бельгія /  © Andres Putting (EBU)
ManuElla, Словенія
ManuElla, Словенія /  © Andres Putting (EBU)
ManuElla, Словенія
ManuElla, Словенія /  © Andres Putting (EBU)
Poli Genova, Болгарія
Poli Genova, Болгарія /  © Andres Putting (EBU)
© Andres Putting (EBU)
Данія, Lighthouse X
Данія, Lighthouse X /  © Andres Putting (EBU)
Норвегія, Agnete
Норвегія, Agnete /  © Andres Putting (EBU)
Литва, Donny Montell
Литва, Donny Montell /  © Thomas Hanses (EBU)
Албанія, Eneda Tarifa
Албанія, Eneda Tarifa /  © Andres Putting (EBU)
Грузія, Nika Kocharov and Young Georgian Lolitaz
Грузія, Nika Kocharov and Young Georgian Lolitaz /  © Andres Putting (EBU)
© Andres Putting (EBU)
Македонія, Kaliopi
Македонія, Kaliopi /  © Thomas Hanses (EBU)
Ірландія, Nicky Byrne
Ірландія, Nicky Byrne /  © Thomas Hanses (EBU)
Сербія, Sanja Vučić
Сербія, Sanja Vučić /  © Thomas Hanses (EBU)
© Thomas Hanses (EBU)
IVAN, Білорусь
IVAN, Білорусь /  © Thomas Hanses (EBU)
© Thomas Hanses (EBU)
Ізраїль, Hovi Star
Ізраїль, Hovi Star /  © Thomas Hanses (EBU)
Швейцарія, Rykka
Швейцарія, Rykka /  © Thomas Hanses (EBU)
Польща, Michał Szpak
Польща, Michał Szpak /  © Thomas Hanses (EBU)
Відкриття другого півфіналу, виступ ведучих
Відкриття другого півфіналу, виступ ведучих /  © Thomas Hanses (EBU)
© Thomas Hanses (EBU)
© Thomas Hanses (EBU)
Переможці другого півфіналу
Переможці другого півфіналу /  © Thomas Hanses (EBU)
© Thomas Hanses (EBU)
Прес-конференція переможців другого півфіналу
Прес-конференція переможців другого півфіналу /  © Andres Putting (EBU)
© Andres Putting (EBU)
© Andres Putting (EBU)
© Andres Putting (EBU)
© Andres Putting (EBU)
© Andres Putting (EBU)

Як повідомляв УНІАН, за підсумками двох півфіналів, у фіналі конкурсу виступлять представники таких країн: Азербайджан, Росія, Нідерланди, Угорщина, Хорватія, Австрія, Вірменія, Чехія, Кіпр, Мальта, Великобританія, Німеччина, Іспанія, Італія, Франція, Швеція, Латвія, Грузія, Болгарія, Австралія, Україна, Сербія, Польща, Ізраїль, Литва, Бельгія.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter