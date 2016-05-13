Євробачення-2016: виступи другої десятки фіналістів
У Стокгольмі у четвер, 12 травня, відбувся другий півфінал міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення".
Однією з 18 конкурсантів була і представниця від України - Джамала. Вона стала однією з 10 учасників другого півфіналу, які пройшли до фіналу міжнародного пісенного конкурсу.
Нагадаємо, що за підсумками голосування глядачів, до фіналу конкурсу пройшли: Латвія, Грузія, Болгарія, Австралія, Україна, Сербія, Польща, Ізраїль, Литва, Бельгія.
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Пропонуємо вам оцінити виступи другої десятки фіналістів "Євробачення-2016":
Україна - Джамала / 1944
Латвія - Justs / Heartbeat
Грузія - Nika Kocharov and Young Georgian Lolitaz / Midnight Gold
Болгарія - Poli Genova / If Love Was A Crime
Австралія - Dami Im / Sound Of Silence
Сербія - Sanja Vučić ZAA / Goodbye (Shelter)
Польща - Michał Szpak / Color Of Your Life
Ізраїль - Hovi Star / Made Of Stars
Литва - Donny Montell / I've Been Waiting For This Night
Бельгія - Laura Tesoro / What's The Pressure
Нагадаємо, фінал конкурсу, в ході якого визначиться переможець Міжнародного пісенного конкурсу, відбудеться цієї суботи, 14 травня.