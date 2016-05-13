Євробачення-2016: виступи другої десятки фіналістів

02:59, 13 травня 2016
Світ
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У Стокгольмі у четвер, 12 травня, відбувся другий півфінал міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення".

Thomas Hanses (EBU)

Однією з 18 конкурсантів була і представниця від України - Джамала. Вона стала однією з 10 учасників другого півфіналу, які пройшли до фіналу міжнародного пісенного конкурсу.

Нагадаємо, що за підсумками голосування глядачів, до фіналу конкурсу пройшли: Латвія, Грузія, Болгарія, Австралія, Україна, Сербія, Польща, Ізраїль, Литва, Бельгія.

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Пропонуємо вам оцінити виступи другої десятки фіналістів "Євробачення-2016":

Україна - Джамала / 1944

Латвія - Justs / Heartbeat

Грузія - Nika Kocharov and Young Georgian Lolitaz / Midnight Gold

Болгарія - Poli Genova / If Love Was A Crime

Австралія - Dami Im / Sound Of Silence

Сербія - Sanja Vučić ZAA / Goodbye (Shelter)

Польща - Michał Szpak / Color Of Your Life

Ізраїль - Hovi Star / Made Of Stars

Литва - Donny Montell / I've Been Waiting For This Night

Бельгія - Laura Tesoro / What's The Pressure

Нагадаємо, фінал конкурсу, в ході якого визначиться переможець Міжнародного пісенного конкурсу, відбудеться цієї суботи, 14 травня.

Джамала з командою у ''зеленій зоні'' під час оголошення результатів
Джамала з командою у "зеленій зоні" під час оголошення результатів /  © Andres Putting (EBU)
© Andres Putting (EBU)
Джамала з командою у ''зеленій зоні'' під час оголошення результатів
Джамала з командою у "зеленій зоні" під час оголошення результатів /  © facebook.com/jamalaoffici
Виступ Джамали
Виступ Джамали /  © Andres Putting (EBU)
© Andres Putting (EBU)
© Andres Putting (EBU)
© Andres Putting (EBU)
© Thomas Hanses (EBU)
Прес-конференція Джамали після другого півфіналу
Прес-конференція Джамали після другого півфіналу /  © Andres Putting (EBU)
Прес-конференція переможців другого півфіналу
Прес-конференція переможців другого півфіналу /  © Andres Putting (EBU)
© Andres Putting (EBU)
© Andres Putting (EBU)
Laura Tesoro, Бельгія
Laura Tesoro, Бельгія /  © Andres Putting (EBU)
Laura Tesoro, Бельгія
Laura Tesoro, Бельгія /  © Andres Putting (EBU)
ManuElla, Словенія
ManuElla, Словенія /  © Andres Putting (EBU)
ManuElla, Словенія
ManuElla, Словенія /  © Andres Putting (EBU)
Poli Genova, Болгарія
Poli Genova, Болгарія /  © Andres Putting (EBU)
© Andres Putting (EBU)
Данія, Lighthouse X
Данія, Lighthouse X /  © Andres Putting (EBU)
Норвегія, Agnete
Норвегія, Agnete /  © Andres Putting (EBU)
Литва, Donny Montell
Литва, Donny Montell /  © Thomas Hanses (EBU)
Албанія, Eneda Tarifa
Албанія, Eneda Tarifa /  © Andres Putting (EBU)
Грузія, Nika Kocharov and Young Georgian Lolitaz
Грузія, Nika Kocharov and Young Georgian Lolitaz /  © Andres Putting (EBU)
© Andres Putting (EBU)
Македонія, Kaliopi
Македонія, Kaliopi /  © Thomas Hanses (EBU)
Ірландія, Nicky Byrne
Ірландія, Nicky Byrne /  © Thomas Hanses (EBU)
Сербія, Sanja Vučić
Сербія, Sanja Vučić /  © Thomas Hanses (EBU)
© Thomas Hanses (EBU)
IVAN, Білорусь
IVAN, Білорусь /  © Thomas Hanses (EBU)
© Thomas Hanses (EBU)
Ізраїль, Hovi Star
Ізраїль, Hovi Star /  © Thomas Hanses (EBU)
Швейцарія, Rykka
Швейцарія, Rykka /  © Thomas Hanses (EBU)
Польща, Michał Szpak
Польща, Michał Szpak /  © Thomas Hanses (EBU)
Відкриття другого півфіналу, виступ ведучих
Відкриття другого півфіналу, виступ ведучих /  © Thomas Hanses (EBU)
© Thomas Hanses (EBU)
© Thomas Hanses (EBU)
Переможці другого півфіналу
Переможці другого півфіналу /  © Thomas Hanses (EBU)
© Thomas Hanses (EBU)
Прес-конференція переможців другого півфіналу
Прес-конференція переможців другого півфіналу /  © Andres Putting (EBU)
© Andres Putting (EBU)
© Andres Putting (EBU)
© Andres Putting (EBU)
© Andres Putting (EBU)
© Andres Putting (EBU)
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