Євробачення-2016: виступи другої десятки фіналістів

Однією з 18 конкурсантів була і представниця від України - Джамала. Вона стала однією з 10 учасників другого півфіналу, які пройшли до фіналу міжнародного пісенного конкурсу.

Нагадаємо, що за підсумками голосування глядачів, до фіналу конкурсу пройшли: Латвія, Грузія, Болгарія, Австралія, Україна, Сербія, Польща, Ізраїль, Литва, Бельгія.

Читайте такожЄвробачення-2016: виступи перших фіналістів

Пропонуємо вам оцінити виступи другої десятки фіналістів "Євробачення-2016":

Україна - Джамала / 1944

Латвія - Justs / Heartbeat

Грузія - Nika Kocharov and Young Georgian Lolitaz / Midnight Gold

Болгарія - Poli Genova / If Love Was A Crime

Австралія - Dami Im / Sound Of Silence

Сербія - Sanja Vučić ZAA / Goodbye (Shelter)

Польща - Michał Szpak / Color Of Your Life

Ізраїль - Hovi Star / Made Of Stars

Литва - Donny Montell / I've Been Waiting For This Night

Бельгія - Laura Tesoro / What's The Pressure

Нагадаємо, фінал конкурсу, в ході якого визначиться переможець Міжнародного пісенного конкурсу, відбудеться цієї суботи, 14 травня.