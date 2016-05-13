У Харкові місцеві жителі пропонують ввести комендантську годину
18:01, 13 травня 2016Суспільство
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Відповідна петиція зареєстрована на сайті міськради.
Харків'яни звернулися з петицією / pk03.com.ua
Про це повідомляє sq.com.ua.
"У зв'язку з розгулом злочинності, близькістю Харкова до кордону зони АТО і РФ, відсутністю відчуття безпеки і скаргами населення на шум ночами пропоную: тимчасово ввести в місті Харкові комендантську годину в нічний час доби з залученням для цих цілей МВС і ЗСУ до нормалізації ситуації за відповідним рішенням городян", - йдеться в повідомленні.
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Нагадаємо, щоб петиція була розглянута міськрадою, вона повинна набрати 5000 підписів за 90 днів.
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