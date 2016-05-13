У Харкові місцеві жителі пропонують ввести комендантську годину

Про це повідомляє sq.com.ua.

"У зв'язку з розгулом злочинності, близькістю Харкова до кордону зони АТО і РФ, відсутністю відчуття безпеки і скаргами населення на шум ночами пропоную: тимчасово ввести в місті Харкові комендантську годину в нічний час доби з залученням для цих цілей МВС і ЗСУ до нормалізації ситуації за відповідним рішенням городян", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, щоб петиція була розглянута міськрадою, вона повинна набрати 5000 підписів за 90 днів.